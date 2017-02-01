Молодая Гвардия Единой России готовит кандидатов в депутаты Политика // Вчера, 11:34 // 132

Молодая Гвардия Единой России готовит кандидатов в депутаты на предстоящие местные, муниципальные и городские выборы. Для этого Молодежный избирательный штаб открыл цикл лекций и практикумов посвященных избирательному процессу.



В контексте этого 1 февраля на территории расположенной в Москве Трехгорной мануфактуры в штабе МГЕР, состоялась первая лекция ученого социолога, ректора Европейского института JUSTO, политика и политтехнолога Дмитрия Соина. Она была посвящена введению в избирательный процесс и социологическим технологиям, которые эффективно используются в ходе выборов. Интерес к мероприятию был высокий что обеспечило явку около 80 молодых активистов. Но и это не весь охват. Значительное число участников программы будут знакомиться с содержанием лекций в интернет режиме. Это связано с тем, что заявки на участие в обучении подали более 8 тысяч человек со всей страны и всех их разместить в лекториях просто невозможно. Еще раз отметим, что обучение ориентированно на желающих принять участие в муниципальных выборах 2017 года, как в качестве кандидатов, так и в качестве членов их штабов.



Как подчеркнул

: "обучение

в рамках образовательной программы будет проходить как в офлайн-, так и в онлайн-режиме, что поможет ответить на запрос всех 8 тысяч зарегистрированных участников курса. Такой высокий интерес именно ко внутренней работе предвыборного штаба, как нам кажется, вызван недавно окончившейся федеральной избирательной кампанией. Молодежи стало интересно, как это работает изнутри и в какой роли можно опробовать свои силы".

Куратор Федерального молодежного избирательного штаба, член Координационного Совета МГЕР, координатор региональной политики МГЕРДмитрий Потапов

В свою очередь молодой политик из Ростова Великого Алексей Кошонин, отметил следующее: "Я буду принимать участие в муниципальной кампании 2017 года. Планирую избираться в муниципальный совет города Ростова Ярославской области. Сегодняшняя лекция мне очень много дала, для меня она внесла большую ясность в понимание основ социологических исследований. И на следующую лекцию мы обязательно приедем, потому что дается очень полезная информация, которая мне сильно поможет в предвыборной кампании".

Со своей стороны Дмитрий Соин заявил о том, что "Деятельность МГЕР и Федерального молодежного избирательного штаба наглядно демонстрирует высокий потенциал молодежи России, ее желание развиваться и работать во благо государства. Приятно, что процент молодых патриотов высок и они готовы идти в политический бой за повышение качества жизни граждан Российской Федерации. А нам, специалистам остается лишь научить их теоретико-методологическим и практическим основам выборного процесса. Энергии победы им не занимать!"











