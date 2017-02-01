Политтехнологи обучают молодежь избирательному процессу Политика // Сегодня, 01:21 // 0

Активная часть российской молодежи планирует принять самое непосредственное участие в предстоящих в этом году выборах муниципальных и городских советов, а так же в ряд заксобраний РФ. Об этом свидетельствует открытие Федеральным молодежным избирательным штабом России школы по подготовке будущих кандидатов в депутаты различных уровней. По этому поводу в сети появилось следующее сообщение:

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В среду, 1 февраля, на площадке ДК «Трехгорка» Федеральный молодежный избирательный штаб проведет образовательную лекцию для молодых людей, желающих в дальнейшем принять участие в муниципальных выборах 2017 года.

Напомним, образовательная программа будет включать в себя пошаговое обучение всем ключевым моментам предвыборного пути кандидата и членов избирательных штабов.





Первая лекция будет посвящена введению в избирательный процесс – организации и проведению социологических и маркетинговых исследований. Мастер-класс проведет кандидат социологических наук, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин

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Напомним, что ранее Дмитрий Соин активно занимался избирательными кампаниями различных уровней. Он же был депутатом парламента Приднестровья. Его посыл основан на реальном опыте и профессионализме, отметил в своем комментарии по этому поводу авторитетный политический психолог Марк Бартон.