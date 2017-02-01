Политтехнологи обучают молодежь избирательному процессу
Политика
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"В среду, 1 февраля, на площадке ДК «Трехгорка» Федеральный молодежный избирательный штаб проведет образовательную лекцию для молодых людей, желающих в дальнейшем принять участие в муниципальных выборах 2017 года. Напомним, образовательная программа будет включать в себя пошаговое обучение всем ключевым моментам предвыборного пути кандидата и членов избирательных штабов.
Первая лекция будет посвящена введению в избирательный процесс – организации и проведению социологических и маркетинговых исследований. Мастер-класс проведет кандидат социологических наук, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин".
Напомним, что ранее Дмитрий Соин активно занимался избирательными кампаниями различных уровней. Он же был депутатом парламента Приднестровья. Его посыл основан на реальном опыте и профессионализме, отметил в своем комментарии по этому поводу авторитетный политический психолог Марк Бартон.
01 Февраля 2017 / Среда / 10 37
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