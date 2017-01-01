В Приднестровье расследуют деятельность администрации Шевчука Политика // Сегодня, 12:42 // 0

По информации ИА "ТИРАС", в Приднестровье инициируется расследование деятельности администрации Евгения Шевчука, которой угрожает уголовное преследование и лишение наград. По этому поводу уже высказался один из самых непримиримых противников экс-президента, депутат парламента ПМР Андрей Сафонов, который разместил следующую информацию в социальных сетях:





Вчера, 26 января, состоялось заседание Совещательного Собрания первых приднестровских депутатов. На нём первый Президент ПМР Игорь Смирнов сказал очень важную вещь: народ ждёт информации о наказании «авантюристов», доведших нашу Республику до катастрофы. Такое наказание послужило бы предостережением для тех, кто захотел бы вновь повторить случившееся с нами в 2012-2016 годах.

Это очень правильно. Считаю, что для

того, чтобы поставить жирную точку в истории прежнего воровского и, по сути, антигосударственного режима, как раз и нужно то, что уже делается. А именно: комплексная проверка всех сторон жизни ПМР за истекшие 5 лет. Плюс проверка с участием Счётной Палаты деятельности Администрации Президента ПМР, где при прежнем режиме пооткрывали внебюджетные счета. Добавим к этому поручение Президента ПМР Вадима Красносельского министерству юстиции проверить указы и распоряжения теперь уже к счастью, бывшего Президента Евгения Шевчука на предмет их законности.

Но мы смело и без проверки можем назвать уже одно беззаконие и даже преступление – это лишение людей 30% их пенсий и заработных плат.

На том же Собрании прозвучало предложение известного журналиста и правозащитника, бывшего председателя Тираспольского городского Совета, ныне главного редактора газеты «Человек и его права» Николая Бучацкого: проверить законность награждения Шевчуком тех, кто своими действиями разрушал нашу страну или наносил огромный ущерб её интересам.

Это предложение было обсуждено и поддержано. Со своей стороны, как гражданин ПМР, также сделаю всё, чтобы фавориты и фаворитки прежней власти, увенчанные орденами и погонами на позор всем нам, были лишены того, чего они недостойны!".