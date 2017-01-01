Дмитрий Соин: сетевые выборы - гарантия победы Политика // Вчера, 20:45 // 97

По мнению президента Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", кандидата социологических наук Дмитрия Соина: "В текущих социально-экономических условиях основа успешной выборной кампании заключается в умении создать эффективную электоральную сеть. Люди в силу информационной перегруженности уже слабо реагируют на пропаганду, листовки, буклеты и прочую макулатуру. В большинстве случаев им не интересны политические программы на телевидении и радио. Они не верят в голословные идеологические тезисы и ждут тех кто не на словах, а на деле сделает любые шаги в сторону повышения качества жизни. Поэтому для победы следует делать ставку на полевую работу, гуманитарную составляющую и конечно же необходимо уже задолго до выборов приступить к созданию сети. По сути кандидат должен установить горизонтальные связи в масштабах всего округа с активом избирателей и потом технично нанизать их на вертикаль своего штаба. Это позволит в день выборов привести к урнам для голосования максимальное число граждан. Больше чем смогут конкуренты. Это и есть основа успешной стратегии и победы даже над сильным и финансово обеспеченным соперником".