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Дмитрий Соин: сетевые выборы - гарантия победы

Дмитрий Соин: сетевые выборы - гарантия победы

Политика
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Вчера, 20:45
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По мнению президента Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", кандидата социологических наук Дмитрия Соина: "В текущих социально-экономических  условиях основа успешной выборной кампании заключается в умении создать эффективную электоральную сеть. Люди в силу информационной перегруженности уже слабо реагируют на пропаганду, листовки, буклеты и прочую макулатуру. В большинстве случаев им не интересны политические программы на телевидении и радио. Они не верят в голословные идеологические  тезисы и ждут тех кто не на словах, а на деле сделает любые шаги в сторону повышения качества жизни. Поэтому для победы следует делать ставку на полевую работу, гуманитарную составляющую и конечно же необходимо уже задолго до выборов приступить к созданию сети. По сути кандидат должен установить горизонтальные связи в масштабах всего округа с активом избирателей и потом технично  нанизать их на вертикаль своего штаба. Это позволит в день выборов привести к урнам для голосования максимальное число граждан. Больше чем смогут конкуренты. Это и есть основа успешной стратегии и победы даже над сильным и финансово обеспеченным соперником".

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