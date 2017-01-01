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Россиянам откроют въезд в Армению по внутренним паспортам

Россиянам откроют въезд в Армению по внутренним паспортам

Политика
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Сегодня, 17:28
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Как сообщает ИА"ТИРАС", скоро граждане России смогут совершать въезд в Армению по внутренним паспортам. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сразу по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.
 
"Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерени", — подчеркнул глава российского правительства. Стоит отметить, что заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ранее отметил: "Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению".
 

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