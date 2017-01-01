Молдову ждет схватка Додона с прозападными силами Политика // Сегодня, 02:13 // 0

Молдову ждет схватка президента Игоря Додона с прозападным парламентом и правительством страны. Такую точку зрения высказал приднестровский парламентарий и аналитик Андрей Сафонов. Он в частности считает:



В ближайшее время нужно ожидать всплеска политической борьбы в Молдове. Сразу после визита Президента РМ Игоря Додона в Москву, а также после прошедшей ранее его встречи с Президентом ПМР Вадимом Красносельским, западные «кураторы» обеспокоились ситуацией на юго-западе бывшего Союза. Об этом свидетельствует, в частности, открытый выпад против Президента Додона посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчи, настроенного прорумынски. Несмотря на свои взгляды, М.Грибинча – дипломат с опытом. Вряд ли он пошёл бы на такой шаг без мощной поддержки. Поддержку он получил – прозападный премьер Молдовы Павел Филип заявил уже, что, вопреки требованиям Додона, он не намерен отзывать Грибинчу с должности. Это – открытый вызов. Более того, это симптом: Правительство противостоит Президенту.

М.Грибинча заявил, как мы помним, что Конституционный Суд Молдовы, скорее всего, отменит Указ И.Додона о лишении гражданства РМ экс-президента Румынии Траяна Бэсеску. Гражданство известному стороннику поглощения Молдовы Бэсеску предоставил теперь уже тоже бывший Президент РМ Николае Тимофти (тоже прорумынски настроенный). И.Додон также заявил, что при первой возможности он распустит Парламент с прозападным и прорумынским большинством. Прозвучала мысль о возможной денонсации соглашений с ЕС об ассоциации и о зоне торговли.

Это – тот рубеж, сдать который США и ЕС не могут, но Америка сейчас переживает смену власти и возможный пересмотр ряда аспектов своей внешней политики. Будет ли у Вашингтона прежнее внимание к делам в бывшей Молдавской ССР – неясно. Но лучше исходить из того, что всё-таки будет. Если администрация Дональда Трампа предпочтёт разделить сферы влияния в мире – это облегчит шаги Москвы в европейской части бывшего Союза. Но расчёт на лёгкие варианты подводил уже многих политиков. Со стороны прозападных сил российско-молдовским контактам был дан ответ: все направленные на смену внешнеполитического вектора шаги И.Додона будут блокироваться. Как именно? Попробуем представить:

Вариант №1. «Майдан». Для этого у сторонников Бухареста и Запада люди есть. Они готовы драться и свергать любую власть. Отсутствие уличных бойцов, готовых крушить врагов – давняя беда пророссийских сил. Но для «майдана» также нужны деньги и «благословение» Запада. Даст всё это сейчас Запад или нет – вопрос.

Вариант №2. Роспуск Президентом Додоном Парламента. Общее настроение избирателей, несмотря на практически половинный раскол общества, даёт некоторый перевес пророссийским силам. Но для роспуска нужен серьёзный повод. По Конституции РМ, выборы должны пройти в 2018 году, и противники роспуска будут апеллировать именно к этому, говоря о необходимости совместно доработать оставшееся время Президенту и Парламенту вместе. Неизвестно, как поведут себя западники и прорумыны при попытке роспуска Парламента. Не исключено, что они постараются опять-таки организовать беспорядки с целью срыва роспуска.

Вариант №3. Импичмент Президента РМ. Это тоже трудно сделать, так как большинство избирателей всё же за укрепление связей РМ с Россией. Но Конституционный Суд Молдовы практически полностью состоит из граждан Румынии. Ранее этот состав КС высказался за изменение названия государственного языка с молдавского на румынский, против ведения агитации за любую интеграцию, кроме «европейской» и т.п. Несомненно одно: в расчётах противников И.Додона Конституционному Суду отводится немалая роль.

Вариант №4. Вялотекущая борьба и нестабильная обстановка в РМ. При такой схеме шаги Президента, с одной стороны, а также шаги Парламента и Правительства, с другой стороны, будут сталкиваться, парализуя многие стороны жизни страны.

Проблема в том, что США и ЕС не могут позволить прецедент переориентации хотя бы одной постсоветской республики с европейского на евразийский проект. Наверняка слова И.Додона о желании Молдовы быть хотя бы наблюдателем в евразийских экономических структурах их насторожили (мягко говоря). А возможный отказ РМ от соглашений с ЕС показал бы уязвимость евроинтеграции. Так что западные и румынские «ястребы» сейчас наверняка разрабатывают способы обеспечения неизменности прозападного курса Кишинёва. А России как раз нужен прецедент переориентации постсоветской страны. В 2017 году эти 2 подхода наверняка столкнутся. «Искры» при столкновении, очень даже может быть, посыплются…

Ещё один аспект. Сейчас жёстко против И.Додона начнёт играть Румыния, во многом являющаяся самостоятельным игроком. Фирменный приём румынской политики: используя мощного покровителя (в нынешней обстановке – США), решать свои задачи. Румынам нужно сохранить прозападную политику официального Кишинёва, чтобы в будущем постараться поглотить «Молдову в её международно признанных границах». То есть – вместе с ПМР. Следовательно, Приднестровью нужно быть начеку. Лёгкой и стабильной ситуации ждать не приходится.