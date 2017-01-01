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Обама: американцы доверяют Путину больше чем правительству США

Обама: американцы доверяют Путину больше чем правительству США

Политика
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Сегодня, 16:21
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Как сообщает ИА"ТИРАС", действующий президент США Барак Обама в интервью каналу CNN, высказал свои опасения по поводу того что на сегодняшний день американцы доверяют России и Путину больше чем собственному правительству.
 
В частности, уходящий глава Белого дома отметил, что ситуация с "российскими хакерами" продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами, заставила их забыть, что они "играют на одном поле".

 

 

"Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США", — признался Обама.


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