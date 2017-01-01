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Добрый Трамп: иллюзия или массовый гипноз

Добрый Трамп: иллюзия или массовый гипноз

Политика
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Вчера, 19:29
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Военный аналитик Анатолий Матвийчук и президент Центра всестороннего развития личности, кандидат социологических наук Дмитрий Соин обсуждают массовую иллюзию распространявшуюся рядом программ на первых кнопках России о "Добром Трампе". По мнению аналитиков, США никогда не смирится с сильной Россией и следовательно независимо от того, кто придет в Вашингтоне к власти враждебное отношение к Москве все равно сохранится. А последние назначения в силовой и внешнеполитический блоки администрации Трампа лишний раз демонстрируют, то что России 
необходимо готовится к серьезным испытаниям. 
 

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