Добрый Трамп: иллюзия или массовый гипноз Политика // Вчера, 19:29 // 57

Военный аналитик Анатолий Матвийчук и президент Центра всестороннего развития личности, кандидат социологических наук Дмитрий Соин обсуждают массовую иллюзию распространявшуюся рядом программ на первых кнопках России о "Добром Трампе". По мнению аналитиков, США никогда не смирится с сильной Россией и следовательно независимо от того, кто придет в Вашингтоне к власти враждебное отношение к Москве все равно сохранится. А последние назначения в силовой и внешнеполитический блоки администрации Трампа лишний раз демонстрируют, то что России