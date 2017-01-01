Шувалов: санкции против России скоро отменят
Политика
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Вчера, 19:29
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Как сообщает ИА"ТИРАС", уже в скором времени западные санкции против России, а также контрсанкции будут отменены, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам из этого должно исходить Правительство России в своей работе.
"Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе, мне и министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача", — сказал Шувалов, выступая на дискуссии Гайдаровского форума посвященного конкуренции.
14 Января 2017 / Суббота / 01 48
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