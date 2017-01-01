/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Шувалов: санкции против России скоро отменят

Шувалов: санкции против России скоро отменят

Политика
//
Вчера, 19:29
//
64
 
Как сообщает ИА"ТИРАС", уже в скором времени западные санкции против России, а также контрсанкции будут отменены, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам из этого должно исходить Правительство России в своей работе.
 
"Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе, мне и министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача", — сказал Шувалов, выступая на дискуссии Гайдаровского форума посвященного конкуренции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер Словакии: санкции наносят ущерб как Евросоюзу, так и России
Премьер Словакии: санкции наносят ущерб как Евросоюзу, так и России
Антироссийские санкции отменят к 2018 году
Антироссийские санкции отменят к 2018 году
Игорь Шувалов: Россия заинтересована в развитии отношений с Молдовой
comments powered by HyperComments
14 Января 2017 / Суббота / 01 48
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru