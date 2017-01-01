Ястребы Трампа занимают свои места Политика // Сегодня, 01:47 // 0

Ожидание потепления российско-американских отношений, судя по последним кадровым решениям Дональда Трампа, превращается в очередную международную иллюзию. В пользу этого свидетельствует ряд кадровых решений нового президента США, благодаря которым на внешнеполитические и силовые должности назначаются явно антироссийские ястребы. Не стало исключением и последнее назначение. Так разведывательное сообщество США возглавит сенатор республиканец Дэн Коутс. Он прославился целым рядом жестких антироссийских инициатив. В частности благодаря его усилиям продвигался закон об эмбарго российских вооружений. Дэн Коутс неоднократно критиковал администрацию Барака Обамы за нерешительность в противодействии России, требовал более радикальных мер воздействия на Кремль. Теперь он станет директором национальной разведки и не надо быть великим аналитиком, чтобы понимать какую позицию по отношению к Москве займет эта влиятельная американская структура.