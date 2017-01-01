В Москве массово отмечают Новый год Политика // Сегодня, 01:03 // 0

По информации ИА "ТИРАС", в Москве миллионы горожан и гостей столицы массово отмечают Новый год. Везде наблюдается скопление людей. Особенно много их на центральных улицах и Красной Площади. Везде слышны залпы пиротехники. Большой резонанс вызвало новогоднее обращение президента Владимира Путина. Его обсуждают за праздничными столами и в самом городе. Активность россиян на новогодние праздники всегда повышена, отмечают эксперты Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина". Особенно это заметно в крупных городах. Столица России в этом отношении является однозначным лидером.