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В Москве массово отмечают Новый год

В Москве массово отмечают Новый год

Политика
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Сегодня, 01:03
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По информации ИА "ТИРАС", в Москве миллионы горожан и гостей столицы массово отмечают Новый год. Везде наблюдается скопление людей. Особенно много их на центральных улицах и Красной Площади. Везде слышны залпы пиротехники. Большой резонанс вызвало новогоднее обращение президента Владимира Путина. Его обсуждают за праздничными столами и в самом городе. Активность россиян на новогодние праздники всегда повышена, отмечают эксперты Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина". Особенно это заметно в крупных городах. Столица России в этом отношении является однозначным лидером. 

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