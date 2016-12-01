МИД РФ: Киев не желает урегулировать конфликт на Донбассе мирным способом Политика // Сегодня, 14:53 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", министерство иностранных дел России обвинило правительство Украины в отсутствии малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Появление подобных намерений уже никого не удивляет. Их озвучивают те, кто считает себя продолжателями дела нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича. Все это красноречиво свидетельствует об отсутствии на Украине малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД.



