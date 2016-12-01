/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
МИД РФ: Киев не желает урегулировать конфликт на Донбассе мирным способом

МИД РФ: Киев не желает урегулировать конфликт на Донбассе мирным способом

Политика
//
Сегодня, 14:53
//
0
 
Как сообщает ИА"ТИРАС", министерство иностранных дел России обвинило правительство Украины в отсутствии малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
"Появление подобных намерений уже никого не удивляет. Их озвучивают те, кто считает себя продолжателями дела нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича. Все это красноречиво свидетельствует об отсутствии на Украине малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На период зимних праздников ведение огня на Донбассе будет прекращено
На период зимних праздников ведение огня на Донбассе будет прекращено
Захарова объяснила поцелуй сербского дипломата
Захарова объяснила поцелуй сербского дипломата
МИД Германии настаивает на проведении выборов в Донбассе
МИД Германии настаивает на проведении выборов в Донбассе
comments powered by HyperComments
28 Декабря 2016 / Среда / 19 08
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru