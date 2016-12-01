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Медведев выразил готовность остановить продажу спиртосодержащей продукции

Медведев выразил готовность остановить продажу спиртосодержащей продукции

Политика
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Вчера, 17:13
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Как сообщает ИА"ТИРАС", глава правительства России Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции, которая содержит алкоголя свыше 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.
 
"Есть следующее предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта более чем 25% на срок до 30 дней в целом по стране для начала, исключив отсюда парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости, за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить дополнительный контроль", — подчеркнула Попова на встрече с Медведевым.
 

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