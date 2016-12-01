Медведев выразил готовность остановить продажу спиртосодержащей продукции Политика // Вчера, 17:13 // 67

Как сообщает ИА"ТИРАС", глава правительства России Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции, которая содержит алкоголя свыше 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

"Есть следующее предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта более чем 25% на срок до 30 дней в целом по стране для начала, исключив отсюда парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости, за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить дополнительный контроль", — подчеркнула Попова на встрече с Медведевым.



