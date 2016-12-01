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Россия превосходит в силе любого потенциального агрессора

Россия превосходит в силе любого потенциального агрессора

Политика
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Сегодня, 15:25
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Как сообщает ИА"ТИРАС", президент России Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний день Россия сильнее любого потенциального агрессора. Об этом российский лидер рассказал на расширенном заседании коллегии Минобороны. Но не смотря на это по словам Путина военным не стоит расслабляться. 
 
"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться", — сказал Путин, подчеркнув, что Россия даже не успеет этого заметить.

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