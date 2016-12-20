Лавров жестко прокомментировал убийство Карлова в Турции Политика // 18:42, 20 декабря 2016 // 91

Как сообщает ИА"ТИРАС", глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров жестко прокомментировал убийство российского дипломата в Анкаре, назвав данное нападение "подлым террористическим актом". Об этом министр иностранных дел сказал, во время переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Москве, сообщает РИА Новости.

По его словам, преступление было совершено для того, чтобы нанести ущерб отношениям между Москвой и Анкарой. Случившееся заставляет бороться с международным терроризмом «еще решительнее», добавил Лавров.