Лавров жестко прокомментировал убийство Карлова в Турции
Политика
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18:42, 20 декабря 2016
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По его словам, преступление было совершено для того, чтобы нанести ущерб отношениям между Москвой и Анкарой. Случившееся заставляет бороться с международным терроризмом «еще решительнее», добавил Лавров.
22 Декабря 2016 / Четверг / 21 59
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