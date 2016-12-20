/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Лавров жестко прокомментировал убийство Карлова в Турции

Лавров жестко прокомментировал убийство Карлова в Турции

Политика
//
18:42, 20 декабря 2016
//
91
Как сообщает ИА"ТИРАС", глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров жестко прокомментировал убийство российского дипломата в Анкаре, назвав данное нападение "подлым террористическим актом". Об этом министр иностранных дел сказал, во время переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Москве, сообщает РИА Новости.

 

По его словам, преступление было совершено для того, чтобы нанести ущерб отношениям между Москвой и Анкарой. Случившееся заставляет бороться с международным терроризмом «еще решительнее», добавил Лавров.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров: не стоит ждать немедленного прогресса в курильском вопросе
Лавров: не стоит ждать немедленного прогресса в курильском вопросе
Лавров жестко наехал на генсека НАТО
Лавров жестко наехал на генсека НАТО
Сергей Лавров прокомментировал итоги встречи с турецким коллегой
Сергей Лавров прокомментировал итоги встречи с турецким коллегой
comments powered by HyperComments
22 Декабря 2016 / Четверг / 21 59
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru