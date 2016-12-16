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Дмитрий Соин: Шевчук против Красносельского - анализ результатов выборов

Дмитрий Соин: Шевчук против Красносельского - анализ результатов выборов

Политика
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10:19, 16 декабря 2016
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ИА "ТИРАС", предлагает вниманию аналитическую программу канала "ANNA NEWS" посвященную итогам выборов президента Приднестровья. В гостях у ведущей, Светланы Руденко, экс-депутат Верховного Совета ПМР, президент Центра "Новая Доктрина", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. В ходе диалога аналитик раскрывает причины поражения Шевчука еще в первом туре, которые кроются в стратегических управленческих, кадровых, экономических и социальных ошибках. 
 
Дмитрий Соин, так же дает характеристику и прогнозирует поведение избранного президента Вадима Красносельского, с которым знаком лично, что придает сказанному особую ценность. Итоговый вывод сводится к тому, что при правлении Вадима Красносельского сближение Приднестровья и России только усилится. Рекомендуем просмотреть полную версию программы:

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