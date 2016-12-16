Дмитрий Соин: Шевчук против Красносельского - анализ результатов выборов Политика // 10:19, 16 декабря 2016 // 538

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию аналитическую программу канала "ANNA NEWS" посвященную итогам выборов президента Приднестровья. В гостях у ведущей, Светланы Руденко, экс-депутат Верховного Совета ПМР, президент Центра "Новая Доктрина", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. В ходе диалога аналитик раскрывает причины поражения Шевчука еще в первом туре, которые кроются в стратегических управленческих, кадровых, экономических и социальных ошибках.