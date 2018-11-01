Злата Чепурная: Ялта - это центр формирования идеологии здоровья и саморазвития

Накануне государственного праздника - День Народного Единства в Администрации Ялты состоялось награждение победителей Всероссийского молодёжного историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира - до Владимира». Тема ялтинского этапа «Герои спорта. Спорт против насилия и террора».Событие прокомментировала один из организаторов мероприятия, подвижник спорта и здорового образа жизни Злата Чепурная.

Сегодня нас объединила тема спорта, а спорт - это мощный двигатель, который не только укрепляет наше здоровье, он меняет наше сознание в лучшую сторону!

Сегодня нас объединила тема спорта, а спорт - это мощный двигатель, который не только укрепляет наше здоровье, он меняет наше сознание в лучшую сторону!

От депутата Мосгордумы Кирилла Владимировича Щитова, председателя комиссии по спорту, физической культуре и молодёжной политике, передала поздравления и вручила памятные сувениры в честь 25-летия МГД победителям в номинации "Будущее России"

Уже более полугода Фонд "Истфак" под патронатом депутата Госдумы Светланы Борисовны Савченко и наш проект "Спортивная страна" дружат и поддерживают друг друга.

Оглядываясь назад на проведённые совместные мероприятия - понимаем, что они получились такими яркими, интересными и масштабными, потому что мы объединили наши усилия. Что ещё раз доказывает - сила в ЕДИНСТВЕ!

Объединяйтесь, сплачивайтесь и дружите!

«Когда мы едины - мы непобедимы!!!»

С наступающим праздником, друзья!