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Константин Белый: Олимпийский позор в компромиссе с МОК

Константин Белый: Олимпийский позор в компромиссе с МОК

Спорт
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Сегодня, 17:24
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Ситуация вокруг предстоящих скандальных Олимпийских игр, на которых сборная России вынуждена появиться без флага и герба страны, продолжает привлекать внимание политиков, экспертов, тренеров и спортсменов. В программе "Без Цензуры!", об антироссийских олимпийских играх говорят ведущий Дмитрий Соин и заслуженный тренер России, зам. председателя общественного совета при министерстве спорта РФ Константин Белый.
 
Мнение эксперта сводится к тому, что Олимпийское движение исчерпало себя, а российские спортсмены, которые "сидят на шее у государства", должны были проявить больший патриотизм. Выступление без национального флага и герба - позор не государства, а спортсменов согласившихся на такое унижение:
 

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