Константин Белый: Олимпийский позор в компромиссе с МОК Спорт // Сегодня, 17:24 // 0

Ситуация вокруг предстоящих скандальных Олимпийских игр, на которых сборная России вынуждена появиться без флага и герба страны, продолжает привлекать внимание политиков, экспертов, тренеров и спортсменов. В программе "Без Цензуры!", об антироссийских олимпийских играх говорят ведущий Дмитрий Соин и заслуженный тренер России, зам. председателя общественного совета при министерстве спорта РФ Константин Белый.

Мнение эксперта сводится к тому, что Олимпийское движение исчерпало себя, а российские спортсмены, которые "сидят на шее у государства", должны были проявить больший патриотизм. Выступление без национального флага и герба - позор не государства, а спортсменов согласившихся на такое унижение:



