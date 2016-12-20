Слуцкого могут пригласить работать в "Челси" Спорт // 19:01, 20 декабря 2016 // 108

Как сообщает ИА"ТИРАС", экс-тренер сборной России и футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий, после своего прибытия из Антарктиды в первой половине 2017 года не планирует заниматься тренерской деятельностью. Но при этом не исключается то, что 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в английском "Челси", в научно-аналитической группе. Не секрет, что Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.