Скандал: Украина стала заложником Фанара. Съезд раскольников православия под угрозой! Религия // Вчера, 16:50 // 163

Украинские раскольники в панике. Константинопольский патриарх ведет свою игру, где нет места независимой украинской церкви, а есть лишь интриги стоящих за Фанаром спецслужб США. Перенос на декабрь "объединительного собора" раскольников - это скандал, который может завершиться разборками на самом высоком уровне. В контексте этого предлагаем комментарий протоиерея Всеволода Чаплина:

"Конечно, реальные причины переноса на декабрь фанарско-порошенковского "объединительного собора" - это фиаско с вовлечением иерархов канонической УПЦ, паучья возня лидеров раскольников и усиливающееся расхождение интересов Фанара и Банковой. Последней нужно успеть к выборам, первому - потянуть время и протащить своего заграничного кандидата.

На "соборе", где без иерархов УПЦ численно будут доминировать филаретовцы, это может и не получиться. Из промедления Фанар пытается извлечь дополнительную выгоду. Делаются утечки о том, что задержка с созывом "собора" вызвана желанием бывшего Константинополя исключить гонения на УПЦ.