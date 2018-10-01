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Скандал: Украина стала заложником Фанара. Съезд раскольников православия под угрозой!

Скандал: Украина стала заложником Фанара. Съезд раскольников православия под угрозой!

Религия
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Вчера, 16:50
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Украинские раскольники в панике. Константинопольский патриарх ведет свою игру, где нет места независимой украинской церкви, а есть лишь интриги стоящих за Фанаром спецслужб США. Перенос на декабрь "объединительного собора" раскольников - это скандал, который может завершиться разборками на самом высоком уровне. В контексте этого предлагаем комментарий протоиерея Всеволода Чаплина: 
 
"Конечно, реальные причины переноса на декабрь фанарско-порошенковского "объединительного собора" - это фиаско с вовлечением иерархов канонической УПЦ, паучья возня лидеров раскольников и усиливающееся расхождение интересов Фанара и Банковой. Последней нужно успеть к выборам, первому - потянуть время и протащить своего заграничного кандидата.
 
На "соборе", где без иерархов УПЦ численно будут доминировать филаретовцы, это может и не получиться.  Из промедления Фанар пытается извлечь дополнительную выгоду. Делаются утечки о том, что задержка с созывом "собора" вызвана желанием бывшего Константинополя исключить гонения на УПЦ.
 
Логика нулевая. А верить нельзя ни в коем случае - даже если наша "церковная дипломатия" начнет радостно приветствовать эти утечки. Мои конфиденты в церковном Киеве говорят, что там их восприняли как ничего не значащие и не имеющие значения - ведь нельзя верить раскольникам. Аминь.

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