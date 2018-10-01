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Апокалипсис переносится. Сколько времени до конца света? Видео!

Апокалипсис переносится. Сколько времени до конца света? Видео!

Религия
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Вчера, 23:26
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Три признака приближающегося Апокалипсиса взбудоражили израильское общество и весь религиозный мир. Красная корова, рыба в Мертвом море и змея на Стене плача. Все это ужасные символы конца света. Но отчаиваться рано, считает ректор Европейского института ЮСТО, исследовательвозможностей человека, профессор Дмитрий Соин.
 
В программе ТВЦ "Поскриптум" ученый аргументированно доказывает, что отчаиваться рано. Помимо таких явлений, как Красная корова, рыба в Мертвом море и змея на Стене плача должно случиться еще целый ряд событий. Например, перед концом света на Земле воцарятся единое правительство, единая религия и появится Антихрист. Пока этого нет - можно спать спокойно, считает ученый. 
 
ИА "ТИРАС" предлагает видео с изложением этой концепции:

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