Апокалипсис переносится. Сколько времени до конца света? Видео! Религия // Вчера, 23:26 // 54

Три признака приближающегося Апокалипсиса взбудоражили израильское общество и весь религиозный мир. Красная корова, рыба в Мертвом море и змея на Стене плача. Все это ужасные символы конца света. Но отчаиваться рано, считает ректор Европейского института ЮСТО, исследовательвозможностей человека, профессор Дмитрий Соин.

В программе ТВЦ "Поскриптум" ученый аргументированно доказывает, что отчаиваться рано. Помимо таких явлений, как Красная корова, рыба в Мертвом море и змея на Стене плача должно случиться еще целый ряд событий. Например, перед концом света на Земле воцарятся единое правительство, единая религия и появится Антихрист. Пока этого нет - можно спать спокойно, считает ученый.

ИА "ТИРАС" предлагает видео с изложением этой концепции:



