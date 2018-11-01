УПЦ МП должна поднять голос после провокаций людей Варфоломея Религия // Сегодня, 15:08 // 0

Все без исключения иерархи и служители Украинской православной церкви Московского Патриархата обязаны высказаться по поводу заявлений приспешников Константинопольского патриарха - раскольника Варфоломея, которые докатились до того, что заявляют о прекращении самого существования УПЦ МП. Такую точку зрения высказал философ и эксперт православия Кирилл Фролов.

В частности он отметил: " Заявление архиепископа Иова (Гечи) о том,что УПЦ больше не существует, а ее архиереи являются архиереями Константинопольского Патриархата означает главное:





1.Согласно святым канонам, после этого заявления Константинопольского Патриархата больше не существует;





2. Теперь ни один архиерей УПЦ МП не сможет отмолчаться;





3. Денисенко "слит", "адский Томас" дадут "УАПЦ", главным в "Православной Церкви в Украине" ( так назвал новую конфессию Геча)тбудет униат Говорун. "ПЦвУ"-это будет самосвятское безблагодатное сборище. Аминь.