Дьякон Андрей Кураев - безбожник и враг православной церкви
Религия
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Сегодня, 21:26
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В авантюре с "отменой" канонической юрисдикции Московского патриархата в Молдавии Кураев явил себя как воинствующий безбожник Емельян Ярославский.
Я опять сделал правильный прогноз о том, что необходимо привлечь к переговорам с Румынским патриархатом лучшего румыниста Русской Церкви архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана (Овчинникова) потому что противоположной стороной привлечен Кураев, который окончательно превратился в агитатора "Союза воинствующих безожников" и начал заниматься "деканонизацией" великого молдавскго святителя митрополита Гариила (Банулеску- Бадони), который привел Церковь Молдо-Влахии в Русскую и насадил в Молдо- Влахии духовное просвещение апостольство.
К этому были исторические императивы. Святой молдавский господарь Стефвн Великий привел Молдо-Влахию в Третий Рим", породнившись с последним оплотом "Второго Рима"- княжество Феодоро в Крыму и основателем "Третьего Рима" русским князем Иваном Третьим, получившим через брак с Софией Палеолог византийское преемство для России и сделавший Молдо- Влахию церковнославяноязычной страной.
Кураева же наняли под проект раздела Молдавской митрополии РПЦ между Констанинопольским, Румынским Патриархатами и т.н. "УПЦ Конст. патр". Кощунство против св.Гариила- это попытка попытка "отметить" каноническую юрисдикцию Московского Патриархата в Молдавии. Точнее, авантюра, ибо Кураев явил себя как воинствующий безбожник Емельян Ярославский. Система комментирования SigComments
30 Октября 2018 / Вторник 22 07
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