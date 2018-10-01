Дьякон Андрей Кураев - безбожник и враг православной церкви Религия // Сегодня, 21:26 // 0

По мнению ряда аналитиков диакон Андрей Кураев в каноническом споре РПЦ с Константинопольским патриархатом занял двойственную, в чем то предательскую и даже безбожную позицию. Такую точку зрения, в частности, высказал православный философ и эксперт Кирилл Фролов. Публикуем его комментарий по поводу ситуации в Молдавской митрополии Московского Патриархата.

Я опять сделал правильный прогноз о том, что необходимо привлечь к переговорам с Румынским патриархатом лучшего румыниста Русской Церкви архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана (Овчинникова) потому что противоположной стороной привлечен Кураев, который окончательно превратился в агитатора "Союза воинствующих безожников" и начал заниматься "деканонизацией" великого молдавскго святителя митрополита Гариила (Банулеску- Бадони), который привел Церковь Молдо-Влахии в Русскую и насадил в Молдо- Влахии духовное просвещение апостольство.

К этому были исторические императивы. Святой молдавский господарь Стефвн Великий привел Молдо-Влахию в Третий Рим", породнившись с последним оплотом "Второго Рима"- княжество Феодоро в Крыму и основателем "Третьего Рима" русским князем Иваном Третьим, получившим через брак с Софией Палеолог византийское преемство для России и сделавший Молдо- Влахию церковнославяноязычной страной.





В авантюре с "отменой" канонической юрисдикции Московского патриархата в Молдавии Кураев явил себя как воинствующий безбожник Емельян Ярославский.Кураева же наняли под проект раздела Молдавской митрополии РПЦ между Констанинопольским, Румынским Патриархатами и т.н. "УПЦ Конст. патр". Кощунство против св.Гариила- это попытка попытка "отметить" каноническую юрисдикцию Московского Патриархата в Молдавии. Точнее, авантюра, ибо Кураев явил себя как воинствующий безбожник Емельян Ярославский.