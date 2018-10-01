Кирилл Фролов: Архиепископ Юстиниан - лучший специалист по Румынии Религия // Сегодня, 12:38 // 0

Битва за влияние на мировое православие между фанарским духовенством во главе с Патриархом Варфоломеем и Русской православной церковью во главе со Святейшим патриархом Кириллом вошла в кульминационную фазу. В глобальном раскладе сил большую роль играет позиция поместных церквей, а так же канонических митрополий РПЦ за рубежом. В контексте этого взоры аналитиков обращены в сторону юго-западного, балканского направления. Предлагаем вниманию мнение ведущего эксперта в области религоведения, православного философа Кирилла Фролова:

Те, кто добился "переноса" визита Патриарха Кирилла в Молдавию, боялись, что он увидит, что север Молдавии во главе с апостольским епископом Маркеллом - это его надежная опора. Боялись, что Патриарх увидит, что православные гагаузы - это сила и их заявление против ересей Фанара -это не вопль одиночек,а голос православного гагаузского народа.