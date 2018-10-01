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Кирилл Фролов: Архиепископ Юстиниан - лучший специалист по Румынии

Кирилл Фролов: Архиепископ Юстиниан - лучший специалист по Румынии

Религия
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Сегодня, 12:38
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Битва за влияние на мировое православие между фанарским духовенством во главе с Патриархом Варфоломеем и Русской православной церковью во главе со Святейшим патриархом Кириллом вошла в кульминационную фазу. В глобальном раскладе сил большую роль играет позиция поместных церквей, а так же канонических митрополий РПЦ за рубежом. В контексте этого взоры аналитиков обращены в сторону юго-западного, балканского направления. Предлагаем вниманию мнение ведущего эксперта в области религоведения, православного философа Кирилла Фролова: 
 
Те, кто добился "переноса" визита Патриарха Кирилла в Молдавию, боялись, что он увидит, что север Молдавии во главе с апостольским епископом Маркеллом - это его надежная опора. Боялись, что Патриарх увидит, что православные гагаузы - это сила и их заявление против ересей Фанара -это не вопль одиночек,а голос православного гагаузского народа.
 
Они боялись, что Патриарх Кирилл даст отмашку на разморозку замороженной стройки храма св.мученицы Татьяны при Приднестровском государственном университете и богословского факультета при ПГУ, который должен стать центом русской, молдавской и гагаузской православной мысли в противовес планам сдать Гагазию по Фанар, а ПМР - под  т.н. "УПЦ КП". Строить университетский храм св.Татьяны при ПГУ начал нынешний архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчнинников)- лучший специалист по Румынии в Русской Церкви, учившийся там (в Ясской духовной академии). Он должен быть привлечен к диалогу с Румынской Церковью хотя бы потому, что также там учившийся Кураев уже привлечен "той" стороной.

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