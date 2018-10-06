Патриарх Варфоломей и украинские раскольники несут опасность Почаевской Лавре Религия // 17:49, 6 октября 2018 // 166

Почаевской Лавре угрожает опасность, утверждает православный эксперт, политолог и религовед Кирилл Фролов. По его мнению готовится захват Святыни с последующим провозглашением там центра раскольнической неканонической церкви Украины.





В своем комментарии по этому поводу Кирилл Фролов отметил следующее: "Информация о возможном 14 октября "блицкриге" на Почаевскую Лавру подтверждается свежей информацией о том, что "они" намерены сделать Почаевскую Лавру центром новой раскольнической конфессии. Об этом свидетельствует и вчерашняя информация о заокеанском "силовом" помощнике "экзархов"Александре Рондосе,который самоуверенно считает,что Западная Украина уже с ними. Значит, это не "фейк".