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Патриарх Варфоломей и украинские раскольники несут опасность Почаевской Лавре

Патриарх Варфоломей и украинские раскольники несут опасность Почаевской Лавре

Религия
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17:49, 6 октября 2018
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Почаевской Лавре угрожает опасность, утверждает православный эксперт, политолог и религовед Кирилл Фролов. По его мнению готовится захват Святыни с последующим провозглашением там центра раскольнической неканонической церкви Украины.

В своем комментарии по этому поводу Кирилл Фролов отметил следующее: "Информация о возможном 14 октября "блицкриге" на Почаевскую Лавру подтверждается свежей информацией о том, что "они" намерены сделать Почаевскую Лавру центром новой раскольнической конфессии. Об этом свидетельствует и вчерашняя информация о заокеанском "силовом" помощнике "экзархов"Александре Рондосе,который самоуверенно считает,что Западная Украина уже с ними. Значит, это не "фейк".

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