Его Святейшество Гьялванга Друкпа Ринпоче прибывает в Россию Религия // 13:21, 26 сентября 2018 // 158

По информации ИА "ТИРАС", его Святейшество Гьялванга Друкпа Ринпоче 27 сентября прибывает в Россию. Он посетит Питербург и Москву. Буддисты России с нетерпением ждут прибытия духовного авторитета. Как отметил в своем комментарии истинный буддист Александр Нариньяни:



"Друзья-буддисты! Наконец в мои руки попал более-менее внятный анонс первого визита Его Святейшества Гьялванга Друкпа Ринпоче в Россию (Москва и Питер)! Ринпоче прилетает вот прямо уже завтра, так что прошу максимального репоста, шэра и спрэда, ибо событие вот-вот грянет, а никто ничего как бы и не знает. Важно не упустить момент, чтобы потом не было мучительно больно, и не говорили: "Дак ведь кто знал-то…". Ну и ищите детали по ссылочкам ниже, пока их там не густо.



Как бы это парадоксально ни звучало, но организует визит Друкпа Ринпоче в Россию московская вьетнамская община, а переводит, по сложившейся уже традиции, Самизнаетекто. До встречи "на полях саммита"!

Итак, ниже информация от организаторов визита:





В Россию впервые приедет с визитом глава школы Друкпа Кагью - Его Святейшество Гьялванг Друкпа.

Глава школы Линии Друкпы Его Святейшество Гьялванг Друкпа — 12-я реинкарнация основателя школы Гьялванга Друкпы (1161-1211), посетит с визитом Россию и представит русскую версию книги «Счастье — это состояние ума».





Его Святейшество Гьялванг Друкпа прибудет в Москву 27 сентября 2018 года и проведет приветственную встречу в 9.45 в холле МФК «Ханой - Москва», расположенного по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146. Все желающие могут посетить это мероприятие без предварительной аккредитации.

Основная часть визита будет посвящена проведению ретрита по практике Драхмы. Учения и ретрит продлятся 10 дней в Москве и Санкт-Петербурге и будут проведены в промежутке с 28 сентября по 7 октября 2018 года. Детальная информация относительно точных дат, времени учений и места ретрита будет доступна на официальном сайте.





В субботу, 6 октября 2018 года (27/8 тиб. календ.) в 7.00 в МФК «Ханой - Москва» пройдет Великая Молитва о мире, молитвенное подношение очищающего дыма (Санг), посвящение Хаягривы, Махакалы и Янгтик, танец Махакалы. Требуется предварительная аккредитация на мероприятие.

В воскресенье, 7 октября 2018 года (28/8 тиб. календ.) в 15.00 пройдет публичная лекция «Как работать со стрессом и кризисом в жизни», а также презентация русской версии издания «Счастье — это состояние ума» в Центральном Доме Литераторов.





«Эта книга послужит руководством, которое поможет научиться принимать собственную жизнь такой, какая она есть, вместо того, чтобы бесконечно подстраивать ее под собственные желания» - говорит Марк Ульямс, почетный профессор клинической психологии Оксфордского университета.

Вход свободный для всех желающих.

За дополнительной информацией и аккредитацией обращайтесь:

Анна Зайцева

8(965)252-70-17





Справка:

Гьялванг Друкпа родился в Северной Индии возле озера Ревалсар (Цо Пема - Озеро лотоса) в особенный благоприятный 10 лунный день первого месяца во время представления танцев монахов. Несколько благоприятных знамений проявилось до и во время рождения Гьялванга Друкпа. Во время беременности, родители Гьялванга Друкпа часто слышали мантру Амитабхи, исходящую из живота его матери. Во время рождения великое существо было встречено знамениями - на небе были грозы, прошел снег и появилась радуга.

В своей жизни Его Святейшество Гьялванг Друкпа обучался и практиковал под руководством прославленных духовных учителей и практиков, среди которых: Лопон Кангри Кунсанг Дордже Ринпоче, признаваемый всеми школами, один из самых выдающихся йогинов 20- ого столетия, который провел большую часть своей жизни в джунглях, практикуя Махамудру, Кабже Трулшик Ринпоче, Жичен Онтрул Ринпоче - предыдущий великий держатель линии Сарма, который был мастером Махамудры и Маха Ати.

Его Святейшество Гьялванг Друкпа является духовным покровителем монастырей и дхарма центров Друкпа по всему миру. Его духовное влияние распространено во Франции, Англии, Германии, Швейцарии, Испании, Мексике, Тайване, Америке, Австралии, Малайзии и Гонконге.

Уважаемый Гималайским народом как подлинная эманация Авалокитешвары, Его Святейшество признан реинкарнацией великих просветленных мастеров, таких как Наропа, Гампопа.

Помимо ответственности за руководство Линии, Его Святейшество Гьялванг Друкпа является общественным деятелем. Под Его руководством в 2007 году было основано международное благотворительное движение «Live to Love». С его помощью в 20 странах мира развивается образование, улучшается окружающая среда, объекты культурного наследия находятся под защитой. Также Его Святейшество Гьялванг Друкпа уделяет особое внимание гендерному равенству в Гималаях.

За свои заслуги Его Святейшество был награжден Организацией Объединенных Наций достижением «Цели развития тысячелетия».