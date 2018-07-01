Логика православного раскола: чей заказ выполняет патриарх Варфоломей Религия // Вчера, 14:19 // 120

О сути и смысле действий Вселенского патриарха Варфоломея на Украине, которые уже восприняты как раскол православной церкви рассуждают эксперты канала "АННА НЬЮС": профессор, социолог-религовед, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин и специалист в области международных отношений, кандидат физико-математических наук Евгений Бирюков. Мнение экспертов - Варфоломей либо провокатор либо ничего не понимает в текущем моменте православного мира.

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