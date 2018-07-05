Без цензуры: теология против религоведения или что такое секта Религия // 16:21, 5 июля 2018 // 176

О том чем религоведение отличается от теологии и как своевременно выявить секту, в программе "Без Цензуры!" рассуждают эксперты: теолог, доктор философии Лариса Астахова и ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

По мнению участников диалога: "Теология и религоведение не только не утратили своей актуальности, но и приобрели второе дыхание, что связано с массовым поиском религиозной идентичности миллионов россиян. В этих условия, важно уметь отличить традиционную конфессию от секты и определиться с главным вопросом - можно ли смешивать светское и религиозное образование".



