/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Без цензуры: теология против религоведения или что такое секта

Без цензуры: теология против религоведения или что такое секта

Религия
//
16:21, 5 июля 2018
//
176
О том чем религоведение отличается от теологии и как своевременно выявить секту, в программе "Без Цензуры!" рассуждают эксперты: теолог, доктор философии Лариса Астахова и ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
 
По мнению участников диалога: "Теология и религоведение не только не утратили своей актуальности, но и приобрели второе дыхание, что связано с массовым поиском религиозной идентичности миллионов россиян. В этих условия, важно уметь отличить традиционную конфессию от секты и определиться с главным вопросом - можно ли смешивать светское и религиозное образование".
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без Цензуры: возможна ли граница между Белоруссией и Россией
Без Цензуры: возможна ли граница между Белоруссией и Россией
Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию
Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию
Зачем в школах России вводить религиозное образование
Зачем в школах России вводить религиозное образование
Система комментирования SigComments
07 Июля 2018 / Суббота 14 09
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru