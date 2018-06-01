Дмитрий Соин: Родноверие обогащает и укрепляет основы России Религия // Вчера, 14:37 // 159

Россия и русская духовность переживают серьезные трансформации. Все больше людей обращаются к дохристианским религиозным пластам, которые сегодня объединены общим понятием "Родноверие". Этот процесс основан на изменении мышления и сознания миллионов наших соотечественников, которые ищут свои родовые корни, погружены в исследование природы, космоса и самих себя, считает автор проекта активного долголетия и управления возрастными процессами "АМАРАНТ", профессор Дмитрий Соин.

"Родноверие - это не мода. Это потребность в саморазвитии, в раскрытии дремлющих зон головного мозга, в совершенствовании своих способностей в управлении психологическим и физическим состоянием человека. Люди хотят понять свое предназначение и обращаются к духовности. Кто-то идет в Православные храмы, кто-то в мечети, кто-то к буддистам, индуистам, а кто-то обращается к древним славянским верованиям. Это добрый симптом дающий надежду на то, что мы не деградируем, а ищем выход из тупика бездуховности.

Мы видим попытки очернить Родноверов, поставить под сомнение их адекватность и патриотизм. Есть силы мечтающие о духовном единообразии, но это невозможно. Это породит новую внутреннюю битву в России. Надо сохранить гарантии духовного развития для всех традиционных и гармоничных направлений.

Я как исследователь общался с представителями родноверческих общин и скажу, что большего патриотизма и любви к России надо еще поискать. Православная церковь - то же источник патриотизма и духовности. Она доминирует по числу верующих и влиянию на социум и власть. Мы любим и уважаем ее. Но Родноверы так же имеют право на жизнь и развитие. Тем более, что их вклад в защиту экологии, в борьбу с алкоголизмом и наркоманией трудно переоценить. Они сеют ростки здорового и гармоничного возрождения народа. Им близки темы родовых усадеб и восстановления русской провинции. А без этого у России не будет будущего", подчеркнул ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.



