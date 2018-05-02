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Дмитрий Соин: экзорцизм, как и подселения сущностей вполне реальны

Дмитрий Соин: экзорцизм, как и подселения сущностей вполне реальны

Религия
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Сегодня, 17:40
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Сегодня для широкой аудитории стали доступны темы ранее либо запретные, либо завуалированные. Одна из них - экзорцизм или проще говоря: изгнание из человека "нечистой силы". Свое мнение по этому поводу в программе "Поскриптум", высказал исследователь возможностей человека, основатель проекта "Амарант" Дмитрий Соин.
 
Ученый полагает, что "Существование темных и светлых потусторонних сил вполне реально. Темные подпитываются энергией людей, пытаются оказывать на них негативное влияние и поэтому стремятся подселиться в человека. В какой то момент это проявляется настолько очевидно, что жертвы либо их родственники начинают обращаться или к экзорцистам или к врачам. 
 
О степени опасности подселений говорит и тот факт, что в результате жертва может впасть в тяжелое расстройство психики. А в некоторых случаях и покончить жизнь самоубийством. Поэтому тема экзорцизма становится все актуальнее. Но тут важно избежать общения с шарлатанами и мошенниками", подчеркнул Дмитрий Соин.

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