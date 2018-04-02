Патриарх Кирилл вошел в Храм Христа Спасителя: Христос Воскресе!
Религия
//
Вчера, 23:16
//
66
Буквально в эти минуты после Крестного хода Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл вошел внутрь Храма Христа Спасителя и провозгласил: Христос Воскресе!!! С этого момента Пасха считается окончательно наступившей. В ночном богослужении принимают участие первые лица страны: президент Владимир Путин, премьер министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Собянин и ряд других персон.
"Пасха самый любимый и наиболее значимый религиозный праздник в России и на постсоветском пространстве", отметил религовед, профессор Международной Славянской Академии Дмитрий Соин. "Это не удивительно, ведь традиционно Пасха приходится на весну и символизирует победу жизни над смертью. Без Пасхи христианство теряет свой смысл. А Россия как православная страна чтит духовный подвиг Иисуса Христа, котиорый открыл путь к спасению всем верующим", подчеркнул Дмитрий Соин.
08 Апреля 2018 / Воскресенье 22 35
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Лукашенко призвал церковных иерархов создавать многодетные семьи
|321
- Буря не остановит православных от участия в пасхальной службе
|292
- Дмитрий Соин: саморазвитие - тренд текущей эпохи
|276
- Дмитрий Соин: теория доктора Ланца соотносится с древними представлениями о жизни и смерти
|225
- Жуткие твари из океанических глубин пугают людей
|195
- Патриарх Кирилл вошел в Храм Христа Спасителя: Христос Воскресе!
|78
- Казаки России празднуют Святую Пасху
|0