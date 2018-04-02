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Патриарх Кирилл вошел в Храм Христа Спасителя: Христос Воскресе!

Патриарх Кирилл вошел в Храм Христа Спасителя: Христос Воскресе!

Религия
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Вчера, 23:16
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Буквально в эти минуты после Крестного хода Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл вошел внутрь Храма Христа Спасителя и провозгласил: Христос Воскресе!!! С этого момента Пасха считается окончательно наступившей. В ночном богослужении принимают участие первые лица страны: президент Владимир Путин, премьер министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Собянин и ряд других персон.
 
"Пасха самый любимый и наиболее значимый религиозный праздник в России и на постсоветском пространстве", отметил религовед, профессор Международной Славянской Академии Дмитрий Соин. "Это не удивительно, ведь традиционно Пасха приходится на весну и символизирует победу жизни над смертью. Без Пасхи христианство теряет свой смысл. А Россия как православная страна чтит духовный подвиг Иисуса Христа, котиорый открыл путь к спасению всем верующим", подчеркнул Дмитрий Соин.

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