Торжество Православия: Сергей Бабурин причастился в храме Пресвятой Богородицы в Москве Религия // Сегодня, 13:47 // 2

25 февраля, в день Торжества Православия, кандидат на пост президента России Сергей Бабурин посетил в Москве церковь введения во храм Пресвятой Богородицы. Службу в этот день вел отец Никон Белавенец. После литургии, политик исповедовался и причастился. В ходе последующего общения с журналистами Сергей Бабурин отметил, что возрождение России не возможно без опоры на традиции, культуру и православие. По мнению кандидата на пост президента экономика, социальная сфера и политика в стране, должны стать нравственными. В России следует установить правила справедливости и равноправия, подчеркнул он.