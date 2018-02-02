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Торжество Православия: Сергей Бабурин причастился в храме Пресвятой Богородицы в Москве

Торжество Православия: Сергей Бабурин причастился в храме Пресвятой Богородицы в Москве

Религия
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25 февраля, в день Торжества Православия, кандидат на пост президента России Сергей Бабурин посетил в Москве церковь введения во храм Пресвятой Богородицы. Службу в этот день вел отец Никон Белавенец. После литургии, политик исповедовался и причастился. В ходе последующего общения с журналистами Сергей Бабурин отметил, что возрождение России не возможно без опоры на традиции, культуру и православие. По мнению кандидата на пост президента экономика, социальная сфера и политика в стране, должны стать нравственными. В России следует установить правила справедливости и равноправия, подчеркнул он. 

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