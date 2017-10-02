Религия и школа в России: как сохранить светское образование
Религия
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Вчера, 23:04
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Дискуссия вокруг необходимости введения в школах России религиозных предметов продолжает набирать обороты. Главный вопрос: удастся ли сохранить светский характер образования. Канал "АННА НЬЮС" предлагает вниманию интеллектуальный "батл" с участием ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина и эксперта религоведа Евгения Бюрюкова.
При этом, Дмитрий Соин отстаивает точку зрения согласно которой: "Необходимо сохранить разделение государства и религии, а так же светского и религиозного образования. Смешение этого приведет к тяжелым для государства и общества последствиям. Примером тому служат революции 1917 года, когда в формально православной Российской империи победили атеистические, богоборческие силы".
ИА"ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы:
16 Октября 2017 / Понедельник / 00 21
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