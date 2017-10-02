Зачем в школах России вводить религиозное образование Религия // 14:17, 2 октября 2017 // 433

Дискуссия о внедрении в школы России религиозного образования не теряет своей актуальности. Общество раскололось на две части и сложно сказать сторонников какой идеи больше. О том, насколько актуально религиозное образование в школах РФ на канале "АННА НЬЮС" дискутируют ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и эксперт-религовед, кандидат физико-математических наук Евгений Бирюков.

По мнению Дмитрия Соина: "Смешение светского и религиозного образования может нанести существенный ущерб уровню знаний и даже психике ребенка. Все же есть разница в трактовке сотворения мира, происхождения человека и т.д. у церкви и науки. В школах, институтах итак уделяется много времени изучению религии на уроках истории, социологии, политологии, культурологии, психологии, религоведения. Делается это с научных, светских позиций. А тем родителям и детям, которые хотят более глубоких религиозных знаний открыты двери воскресных школ при церквях, мечетях, открыты семинарии и медресе. Каждый имеет право и возможность выбора. Но не стоит профанировать светское образование религиозной идеологией. Тем более, что практика показывает - любой религиозный крен опасен для светского государства".



