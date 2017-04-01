Святейший Патриарх Кирилл поздравил православных с пасхой

Как сообщает ИА"ТИРАС", Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных граждан России с праздником Пасхи.

16 апреля 2017 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с Пасхальным обращением к телезрителям.

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Пасхи и обращаю к вам древнее и исполненное неисчерпаемой духовной силы и радости приветствие: Христос Воскресе!

Событие, воспоминаемое сегодня, произошло без малого две тысячи лет назад, однако переживание того, что свершилось тогда в темной погребальной пещере близ стен Иерусалима, по-прежнему остается для нас очень ярким. Почему же это так? По какой причине этот день настолько значим, что именуется Церковью праздником праздников и торжеством из торжеств?

Наиболее наглядное изображение сути ныне воспоминаемого события мы можем видеть на иконе праздника. На этой иконе Христос стоит на поверженных вратах ада, держа за руки первых людей — Адама и Еву, в результате грехопадения которых было утрачено единство с Богом.

Важно понимать, что ад — это не столько место, сколько состояние. Это жизнь без Бога и вне Бога. Люди пребывали в таком состоянии многие столетия, и никто не мог освободить их из этого плена. Никто не мог разрушить непреодолимое средостение между человеком и Творцом. Никто не мог вернуть им потерянный рай.

Но вот Сам Бог, став человеком Иисусом, вошел в плоть истории. Он был предан, поруган, унижен. Будучи невинным, Он был прибит ко кресту — страшному и позорному орудию казни. Он умер и на третий день воскрес, сокрушив царство ада.

Пасха Христова — это великая победа Богочеловека над смертью, над тлением, над тиранией греха. Это удивительное по своей силе свидетельство любви Божией к человеку. И потому образ Адама и Ева, изводимых из адских глубин, — это еще и образ наших с вами душ, которым Воскресший Господь открыл путь к жизни, исполненной света и радости, к жизни, не имеющей конца.

Но если мы по своей собственной воле продолжаем пребывать в адском состоянии богооставленности и отчужденности от ближних, то двери рая для нас закрыты. И нет иного пути войти в вечную жизнь, как только следом за Христом, держась за Его руку, идя Его путем. Путь же Спасителя есть путь любви, на котором происходит разворот человека от сосредоточения исключительно на самом себе к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Идя по этому пути, мы познаем открываемую нам Богом тайну человеческого счастья, сокрытого в жертвенной, безусловной и всепрощающей любви, которая была явлена Спасителем на Кресте и должна отображаться в нашей жизни.

Будем же делами являть свое стремление следовать за Господом Иисусом и пребывать в Его любви к людям, которые встречаются нам на жизненном пути. Еще раз всех вас поздравляю с праздником, дорогие мои! Храни вас Господь!

Воистину Воскресе Христос!