Поздравление Патриарха Кирилла с Рождеством!

Как сообщает ИА"ТИРАС", Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил граждан России с великим праздником Рождества Христова, во время богослужения в главном к афедральном соборном Храме Христа Спасителя города Москвы . ИА"ТИРАС", публикует его поздравление:

"Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю из Храма Христа Спасителя в преддверии ночной Литургии с великим праздником Рождества Христова!

С Рождеством Христовым началась новая эпоха в истории человечества. Как свидетельствуют источники, в преддверии Рождества Христова, по крайней мере, в греко-римском языческом мире наблюдалось смятение умов, люди будто чувствовали, что что-то должно произойти. Кризис, который охватил образованное греко-римское общество, был настолько сильным, что невольно возникали мысли о необходимости некоего обновления. Христос пришел в мир и принес это обновление.

Но с пришествием в мир Господа и Спасителя не исчезли кризисы в человеческой общности, в человеческой истории. И мы сегодня являемся свидетелями многих кризисов, о чем с тревогой говорят люди мыслящие — и политики, и ученые. Но всем нам нужно ясно понимать, что с пришествием в мир Спасителя появилась сила и возможность преодолевать кризис, по крайней мере, на уровне своей собственной личности, своей судьбы. Христос нам дал великое слово, которое рационально помогает нам справляться с трудными обстоятельствами жизни.

Но самое главное, родившийся в Вифлееме Богомладенец соединил нас с Богом, соединил с вечностью через сопричастность нашей человеческой природе. И мы обладаем великой силой, внутренней способностью преодолевать любой кризис, с которым только сталкиваемся. Не может быть кризиса в жизни истинно верующих людей. А если кто-то из нас впадает в уныние и поглощается этим кризисом, то значит вера слабая, не чувствуем Бога в своей жизни.

В связи с праздником Рождества Христова я хотел бы всем вам пожелать этой внутренней Божественной силы, которая помогает преодолевать любые кризисы на уровне человеческой личности. Но чем больше будет таких людей, способных бороться с трудными внешними обстоятельствами, тем сильнее будет народ, сильнее будет общество, сильнее будет весь род человеческий. В этом смысле Господь и принес спасение для всех, потому что открытая Им дорога к вечности, к спасению, к полноте жизни — это та дорога, по которой может пойти каждый человек.

Будем молиться и надеяться, что Господь каждого из нас поведет по этой дороге и мы будем способны преодолевать трудности, невзгоды и кризисы, которые выпадают в том числе и на наши времена.

С праздником Рождества Христова всех вас сердечно поздравляю".