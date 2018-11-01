Сергей Бабурин: Омский аэропорт в эпицентре интриг. Сенсационное заявление Общество // Сегодня, 06:52 // 0

С наименованием Омского аэропорта странности продолжаются. Понимаю, испугались молодёжи, активно поддержавшей имя Егора Летова, замечательного парня, замечательного и как музыканта, и как гражданина (на демонстрации в Москве как -то шли во главе колонны с ним и с Виктором Алкснисом и были единомышленниками), но вот так его просто неизвестными лицами«вычеркнуть»...





А вычеркивание Сергея Иосифовича МАНЯКИНА - это уже тяжкое оскорбление омичам. Или у нас из Москвы распределяют, какому аэропорту какое имя носить?





Конкурс на имя Омского аэропорта приобретает все больше скандальных оттенков. В интригу втянуты фамилии известных омичей. Происходит зачистка списка "конкурсантов". По этому поводу высказался известный российский политик, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин:

Бесспорно, три оставшихся имени известны всей стране. И Омску. Генерал Дмитрий Карбышев родился под Омском, окончил в Омске кадетский корпус, но больше к Омску отношения не имел. Народный артист СССР Михаил Ульянов родился в Омской области, окончил школу в моей любимой Таре, уехал в Москву, там стал великим артистом, которым гордились земляки. А о том, что великий авиаконструктор Андрей Туполев, отбывая тюремный срок, работал в годы войны некоторое время в омской «шарашке», даже знает не каждый. Больше к Омску он отношения не имел, если не считать, что приезжал иногда на омский авиазавод, выпускавший его самолеты.





Таким образом, единственные в пятерке настоящие омичи, годы сознательной жизни трудившиеся в области - это Манякин и Летов. При всех добрых чувствах к Егору, уверен, он и сам бы поддержал кандидатуру С.И.Манякина, к которому в 90-е относился очень уважительно. Как поддержал бы кандидатуру Манякина и Михаил Александрович Ульянов, высоко ценивший главу родной области.





Противно.





Зачем же затевали это дурацкое интернет-голосование?Ладно, имя Летова - лучше для объекта культуры.С именем Сергея Иосифовича МАНЯКИНА связано рождение многих омских заводов и фабрик, строительство центров культуры и множества жилых домов, создание в области мощного сельского хозяйства. Его помнят. Его чтут до сих пор. Хотя до сих пор в Омске есть люди, ревнующие к памяти Манякина. Уверен, что именно их усилиями имя человека, успешно руководившего регионом 26 лет, вычеркнуто из числа рассматриваемых.И это у нас отныне будет нормой? Или уже норма?Высшие ордена давно дают придворным артистам, а не промышленникам.Или почему тогда не Ермак Тимофеевич? В Омске не был, но Сибирью прославлен.