В Москве откроют дни Корейского кино Общество // Вчера, 08:45 // 95

В ознаменование 70 летия установления дипломатических отношений с КНДР в Москве под эгидой посольства Северной Кореи и Московского фонда мира состоится показ корейского патриотического кино. Открытие показа намечено на 11 октября в Москве в кинотеатре Иллюзион в 17 часов по адресу Котельническая набережная 1/15.

Эксперты отмечают, что по мере обострения международной обстановки возрастает активность культурного и просветительского сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Напомним, что КНДР - традиционный союзник России на Дальнем Востоке. Дружба между странами зародилась в период борьбы за независимость Северной Кореи.