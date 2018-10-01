В Москве откроют дни Корейского кино
Общество
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Вчера, 08:45
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В ознаменование 70 летия установления дипломатических отношений с КНДР в Москве под эгидой посольства Северной Кореи и Московского фонда мира состоится показ корейского патриотического кино. Открытие показа намечено на 11 октября в Москве в кинотеатре Иллюзион в 17 часов по адресу Котельническая набережная 1/15.
Эксперты отмечают, что по мере обострения международной обстановки возрастает активность культурного и просветительского сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Напомним, что КНДР - традиционный союзник России на Дальнем Востоке. Дружба между странами зародилась в период борьбы за независимость Северной Кореи.Система комментирования SigComments
11 Октября 2018 / Четверг 13 41
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