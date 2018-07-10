Дмитрий Соин: родовые усадьбы - это альтернатива токсичным мегаполисам

Миллионы жителей мегаполисов начинают искать выход из тупика "каменных джунглей", ищут варианты исхода на "землю", в свои собственные "родовые усадьбы". В свете этого особый интерес представляет проект "Территория спасения", который направлен на создание комфортного, экологичного и безопасного проживания. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию интервью с автором этой идеи, ученым, общественным деятелем, специалистом в сфере человеческих возможностей Дмитрием Соиным, которое он дал интернет-каналу "АННА НЬЮС":

Вопрос:

Жизнь в мегаполисе и родовые общины: мы поговорим сегодня с ректором Европейского института, политологом и социологом Дмитрием Соином. Дмитрий, здравствуйте, вот скажите пожалуйста, сейчас наступает летняя пора и многие задумываются, чтобы переехать и не только на летние за город. Вот давайте мы с вами поговорим о плюсах и минусах этой истории. И вообще, зачем жителю города понадобилась земля?

Дмитрий Соин:

Я считаю, то что житель города, а я сейчас говорю о значительном проценте этих жителей, если не о большинстве, зашёл в тупик. Он зашёл в социальный, финансовый, личностный тупик. Потому что первоначально огромный приток людей в мегаполисы был обусловлен, тем что тут более высокие зарплаты и возможности карьерного роста. И это как приманка срывало с мест людей. Они находили работу в крупных городах, мечтая о том, что на этой зарплате они то счастливо заживут. При этом люди допускали классическую ошибку. Дело в том, что какие бы не были высокие зарплаты, они в мегаполисе (в той же Москве) быстро съедаются. Арендой жилья, высокой стоимостью услуг, предоставляемых здесь и самими стандартами жизни, которые предполагают, что ты зайдёшь в какую нибудь кофейню и выпьешь чайничек чая, который может стоить 500, 700, 1500 рублей. Вот это и есть иллюзия. То есть человек, в мегаполисе как осел за морковкой: бежит, бежит и вдруг осознаёт, что это тупиковый путь. Но осознает он это, когда нет здоровья и окончательно понятно, что даже жилье купить не получается, не говоря уже более высоких стандартах существования.





Второе, - несомненно люди находясь в той же Москве, испытывают перманентные проблемы со здоровьем. Потому что невозможно жить в городе, где количество машин исчисляется миллионами, где потоки электромагнитного излучения зашкаливают за предельными нормами, в котором есть действующие реакторы, излучатели... И все это помножено на огромную скученность, что приводит в конечном итоге к неизлечимым заболеваниям: онкологии, сердечным, сосудистым проблемам, к инфицированию населения различными вирусами, как бы они не мыли руки. Это плата за мечты и иллюзии, которые остаются недостижимыми.

И третий момент, - это самореализация. Конечно, мегаполис всегда был связан с идеей самореализации человека. Но элиты структурировались, закостенели и никого не пускают внутрь.

Экономические ниши давно заняты здесь, биться возможно, но категорически сложно. И мне кажется, что из эпохи, когда горожане уезжали из Москвы на дачи,мы переходим в эпоху создания родовых поместий, родовых поселений. Где люди, проживают в эклологической, физической, продовольственной, социальной безопасности и объединены общими интересами, традициями, культурой.





Вопрос:

Когда человек рассуждает покидать или нет мегаполис, он думает о детях и переживает за их учебу, образование. Как возможно получить образование за пределами города?

Дмитрий Соин:

Знаете, во первых ещё в Советском Союзе был большой опыт решения таких проблем, когда в микро школах в небольших населённых пунктах шли занятия и вырастали специалисты, ученые, граждане. То есть это решаемый вопрос.

Второе, школа в городе - это не лучший вариант для детей, потому что зачастую криминальные привычки, вредные привычки и даже первый сексуальный опыт дети получают в школах, потому что мы их отдаём в классы, где собраны различные подростки из совершенно разных семей и мы не можем это контролировать, потому что мы не живём общиной. Мы не знаем их родителей, среды обитания и это очень страшная и жуткая проблема. В свою очередь в образовательном отношении община может быть полностью автономной. Тогда ее участники будут знать и детей и преподавателей. Это и есть залог правильного и безопасного воспитания. Так же возможно онлайн образование, либо учеба в поселковых школах. И дети могут в этой же деревне ходить в существующею школу. Но родители, которые съехались из городов, опираясь на свой опыт и возможности, могут эту школу преобразовать в современный образец педагогического учреждения.

И плюс новейшие технологии, которые в том числе применяет академик Щетинин. Они основаны на том, что ребёнок учебу сочетает с полезным трудом, с приобретением профессии и навыков. Это в последствии создаст молодому гражданину условия для саморазвития и заработка денег. Это аграрный труд, различные услуги, которые нужно оказывать в пространстве родовых общин и не только.





Касаясь параметров, которые мы соблюдаем в проекте "Территория Спасения", отмечу следующее:

Первый момент это правильная логистика. То есть ЭКО территория не должна быть слишком близко к токсичному мегаполису, к его свалкам и выбросам. Поэтому важна умеренная отдалённость, но при этом логистика должна быть такой, чтобы вы могли при необходимости в течении часа-двух приехать в город и решить свои вопросы.

Второй момент: важно предварительно изучить экологическую ситуацию. Наличие вредных производств, радиоактивных осадков. Следует знать качество почвы, качество и доступность воды, урожайность земель, климатические особенности. Исходите из принципа комфортности и безопасности.

Третий аспект очень важный. Мы рекомендуем людям если они решили создавать родовые общины, делать это хотя бы в компании двух- трёх семей единомышленников или родственников. Потому что взять и куда то уехать в пустоту, это не выход из ситуации. Нужна безопасность и общее социальное пространство.

И вот когда это всё сделано, люди начинают осваивать землю, они могут создать крестьянско-фермерское хозяйство и заняться поставками сельхозпродукции на рынок. Или допустим открыть свою сеть ЭКО магазинов. Параллельно с этим очень популярен аграрный туризм. Если есть рядом какие то святые источники или святые места можно организовать паломнические туры.

Люди хотят релаксировать, набираться здоровья , значит оздоровительные центры могут быть востребованы. Деятельный человек попав на землю особенно плодородную и правильно выбранную - несомненно себя найдёт. И когда он будет выходить на улицу, а вокруг растут цветы, пение птиц, рядом источник чистой воды, свои овощи, фрукты, рыбалка... Несомненно он будет счастлив.

И ещё очень важно, то что в родовых общинах передаётся опыт трудовых династий. Фактически формируются семейные гильдии. Закладываются на века семейные отношения. Это очень важно и для общества и для конкретного человека. Уверен, что такие процессы должны быть поддержаны и на государственном уровне.

Р одовые общины должны приобрести особый статус, обязательно должна выделятся государственная помощь в виде льготных кредитов и инвестиций. Люди возделывающие землю, должны быть защищены от произвола чиновников. Когда человек соглашается выехать из мегаполиса он внутренне рискует, переживает. Поэтому он должен быть защищён во всех смыслах. Почему я воспринимаю это, как часть государственного проекта, потому что не может жить страна и особенно Россия в ситуации, когда из 140 миллионов населения, 20 миллионов живёт в Москве. Это жуткий дисбаланс. Россия, по сути обезлюдела в провинции. Нет тыла и опоры на землю.

Человек в мегаполисе не может даже создать многодетную семью . Ему негде этих детей растить, содержать. Я считаю что, идею родовых общин, поместий, которые в себе содержат и экологические принципы, и духовные, и социокультурные надо развивать. Это крайне важный государственный проект. Здесь даже с геополитической и экономической точек зрения другого пути нет. Либо мы остаемся в мегаполисах и теряем земли, либо мы разгружаем мегаполис, восстанавливаем территории и насыщаем их новым смыслом.

Россия, ее земля - матушка ждет своих сынов и дочерей, хочет им отдавать все самое лучшее и нам остается только отреагировать на эти призывы.



