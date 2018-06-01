Выдвижение Михаила Бутримова на пост мэра Москвы поддержал президиум РОС
Общество
//
Вчера, 18:11
//
122
14 июня на заседании президиума Российского общенародного Союза была выражена единогласная поддержка Михаилу Бутримову. Его кандидатура рекомендована московской региональной организации для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом в комментарии для ИА "ТИРАС", заявил заместитель главы РОС Дмитрий Соин.
По его мнению: "РОС приступил к реализации масштабной электоральной кампании, которая предусматривает участие наших кандидатов в выборах различного уровня, включая губернаторские. Это связано с стремлением реализовать заложенные в период президентской кампании основы программы "Русский выбор". Для РОСа - это испытание на прочность и своеобразный референдум доверия к партии населения.
Михаил Бутримов молодой, но опытный политик. Был депутатом, состоит в молодежной общественной палате. Мы рассчитываем, что его выборная кампания всколыхнет интерес к РОСу со стороны общественности Москвы. Наша партия не играет в игры. Мы настроены решительно и понимаем, что в России именно сегодня очень востребована народно-патриотическая идеология. А ее несет РОС", подчеркнул Дмитрий Соин.
15 Июня 2018 / Пятница 06 59
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: активное долголетие и омоложение - это проект Амарант
|420
- Дмитрий Соин: Родноверие обогащает и укрепляет основы России
|310
- Анна Голошумова: банкротство - бич современной России
|254
- РОС выдвинул Виталия Рыбакова кандидатом в губернаторы Орловской области
|195
- Сергей Бабурин: славяне ищут свое место в мире. "Славянская Прага - 2018"
|157
- Росийский общенародный Союз выдвинет Михаила Бутримова на мэра Москвы
|145
- Выдвижение Михаила Бутримова на пост мэра Москвы поддержал президиум РОС
|122