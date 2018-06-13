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Росийский общенародный Союз выдвинет Михаила Бутримова на мэра Москвы

Росийский общенародный Союз выдвинет Михаила Бутримова на мэра Москвы

Общество
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16:48, 13 июня 2018
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По информации опубликованной в ряде СМИ со ссылкой на заместителя председателя Российского общенародного Союза Дмитрия Соина РОС планирует выдвижение своего кандидата на должность мэра Москвы. Им будет молодой, но опытный политик Михаил Бутримов.
 
В контексте этого представляет интерес комментарий политического аналитика Александра Руденко:
 
"Друзья, правые силы (в русской традиции понимания этого), то есть те, кому небезразлична судьба суверенной России, положения русского народа, нашей духовности и культуры, традиций нормальных людей, кому не нравится курс экономической политики и засилье либерально-олигархического лобби в СМИ, политике, экономике, может поддержать выдвижение и кампанию Михаила Бутримова на выборах мэра Москвы. В ближайшие дни будет проведена официальная процедура выдвижения.

Нашего молодого перспективного политика можно поддержать медийно, финансово, волонтерски. Любая ваша посильная помощь будет кстати. Каждый из вас авторитет и лидер мнения своего круга, а потому ваш голос за Михаила важен кратно. Последние назначения после президентских выборов показывают, что верховная власть слышит либералов, но не слышит патриотов, а потому что мы опустили руки, мы покорились времени и не делаем усилий. Вот конкретный наш человек, стойкий и прямой и нам надо его поддержать. Напишите Михаилу, напишите о нем, донесите нашим, что есть наш. Спасибо за внимание". 
 
 

 

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