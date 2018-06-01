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Дмитрий Соин: путь к спасению - покинуть адские мегаполисы

Дмитрий Соин: путь к спасению - покинуть адские мегаполисы

Общество
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Вчера, 16:18
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Миллионы граждан  осознавших гибельность для здоровья, психики и самой жизни проживания  в мегаполисах нуждаются в подробной и качественной информации по поводу вариантов построения собственных усадеб в аграрной провинции. В качестве эксперта по этому вопросу выступает исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.
 
Специально для сторонников идеологии "Родовых усадьб" он записал обращение по итогам первого этапа проекта "Территория Спасения". Предлагаем вниманию видеоролик и его печатную версию:  
 
"Приветствую! Ну что друзья, рассмотрим первые итоги спецоперации под названием "Территория Спасения". Какие выводы? Первый вывод: Действительно оторвавшись из жизни в мегаполисе, при нормальном на то желании можно обустроить свою территорию, найти экологически чистое место, Быстро приступить к обработке земли , к строительству дома. всё зависит лишь от вашего желания.
 
И главное соблюдать основные принципы: это экологизм, безопасность и наличие  группы единомышленников в формате такой своеобразной общины. Потому что в одиночку это делать очень трудно. Поэтому ищите да обрящите. И чем быстрее вы покинете эти адские мегаполисы, тем будет лучше для вас, ваших семей, детей, здоровья, психики и будущих перспектив".
 

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