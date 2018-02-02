Сергей Бабурин: в СИЗО то же люди и у них есть права Общество // Сегодня, 12:33 // 0

Кандидат на пост президента России, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин выступил за изменение условий содержания граждан в СИЗО. Он считает, что должна произойти гуманизация и очеловечивание учреждений, где ограничивается свобода личности. Тем более, что в СИЗО находятся люди, чья вина еще не доказана, либо они оспаривают судебные решения.

По этому поводу он подготовил обращение на ряд депутатов Госдумы для инициирования поправок в действующее законодательство. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео с прессконференции кандидата:



