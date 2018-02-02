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Сергей Бабурин: в СИЗО то же люди и у них есть права

Сергей Бабурин: в СИЗО то же люди и у них есть права

Общество
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Сегодня, 12:33
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Кандидат на пост президента России, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин выступил за изменение условий содержания граждан в СИЗО. Он считает, что должна произойти гуманизация и очеловечивание учреждений, где ограничивается свобода личности. Тем более, что в СИЗО находятся люди, чья вина еще не доказана, либо они оспаривают судебные решения.
 
По этому поводу он подготовил обращение на ряд депутатов Госдумы для инициирования поправок в действующее законодательство. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео с прессконференции кандидата:
 

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