Сергей Бабурин: в СИЗО то же люди и у них есть права
Общество
//
Сегодня, 12:33
//
0
Кандидат на пост президента России, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин выступил за изменение условий содержания граждан в СИЗО. Он считает, что должна произойти гуманизация и очеловечивание учреждений, где ограничивается свобода личности. Тем более, что в СИЗО находятся люди, чья вина еще не доказана, либо они оспаривают судебные решения.
По этому поводу он подготовил обращение на ряд депутатов Госдумы для инициирования поправок в действующее законодательство. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео с прессконференции кандидата:
25 Февраля 2018 / Воскресенье / 23 58
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Сергей Бабурин о социальной справедливость в России: где она?
- Сергей Бабурин поздравил с Днем советской армии и флота
|100
- Сергей Бабурин: Россия вернет себе Олимпийскую честь
|79
- Сергей Бабурин: в СИЗО то же люди и у них есть права
|63
- Торжество Православия: Сергей Бабурин причастился в храме Пресвятой Богородицы в Москве
|2