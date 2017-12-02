Без Цензуры: о казачьих традициях, образовании и семье
Общество
//
Вчера, 10:04
//
117
Казачьи традиции, семейный уклад и образование всегда находились в центре внимания историков, социологов и политических аналитиков. По этому поводу в программе "Без Цензуры!", общаются ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и казачий полковник, основатель экспериментального образовательного проекта КЛИНОК Андрей Полуханов.
По мнению экспертов - казаки уникальная социо-культурная общность. Они свободны, предприимчивы и патриотичны. Все это достигается за счет воспитательного процесса, жизненного уклада и образования. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
23 Декабря 2017 / Суббота / 19 44
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Удар Иерусалимского колокола: с тревогой о войне
|695
- Закарпатье тонет. Русины в отчаянии!
|348
- Дмитрий Соин: Россия это - здоровая семья! О семьеведении
|284
- 22 декабря Сергея Бабурина выдвинут кандидатом в президенты России
|243
- Российский общенародный Союз выдвинул Сергея Бабурина кандидатом в президенты России
|206
- Церковный и светский брак: возможно ли равенство позиций?
|160
- Без Цензуры: о казачьих традициях, образовании и семье
|117