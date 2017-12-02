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Без Цензуры: о казачьих традициях, образовании и семье

Без Цензуры: о казачьих традициях, образовании и семье

Общество
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Вчера, 10:04
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Казачьи традиции, семейный уклад и образование всегда находились в центре внимания историков, социологов и политических аналитиков. По этому поводу в программе "Без Цензуры!", общаются ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и казачий полковник, основатель экспериментального образовательного проекта КЛИНОК Андрей Полуханов.
 
По мнению экспертов - казаки уникальная социо-культурная общность. Они свободны, предприимчивы и патриотичны. Все это достигается за счет воспитательного процесса, жизненного уклада и образования. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
 

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