Дмитрий Соин: Россия это - здоровая семья! О семьеведении Общество // Вчера, 14:27 // 94

В школах России распоряжением правительства вводится новый предмет "Семьеведение". Инициатива вызвала высокий интерес экспертов и специалистов педагогов, психологов и социологов. В студии канала "АННА НЬЮС", свою точку зрения высказал ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

По его мнению, предмет имеет актуальность и востребован социумом. Однако есть и ряд предложений. Во-первых, реальное изменение деформированных семейных отношений в сторону улучшения произойдет только в том случае если это станет частью государственной политики затрагивающей идеологию, экономику и ментальность народа. Во-вторых, такой предмет надо давать не в 10- 11 классах, а значительнео раньше, когда еще есть возможность повлиять на сознание подростков.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы по семьеведению в России:



