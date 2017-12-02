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Дмитрий Соин: Россия это - здоровая семья! О семьеведении

Дмитрий Соин: Россия это - здоровая семья! О семьеведении

Общество
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Вчера, 14:27
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В школах России распоряжением правительства вводится новый предмет "Семьеведение". Инициатива вызвала высокий интерес экспертов и специалистов педагогов, психологов и социологов. В студии канала "АННА НЬЮС", свою точку зрения высказал ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
По его мнению, предмет имеет актуальность и востребован социумом. Однако есть и ряд предложений. Во-первых, реальное изменение деформированных семейных отношений в сторону улучшения произойдет только в том случае если это станет частью государственной политики затрагивающей идеологию, экономику и ментальность народа. Во-вторых,  такой предмет надо давать не в 10- 11 классах, а значительнео раньше, когда еще есть возможность повлиять на сознание подростков.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы по семьеведению в России:

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