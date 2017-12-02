В Москве вспоминали Михаила Ульянова Общество // Вчера, 11:41 // 119

В Москве в честь 90-летия со дня рождения великого русского актера Михаила Ульянова состоялся памятный вечер. Его организатором выступило Омское земляечество. Активным участником оргкомитета явился лидер РОС, известный ученый Сергей Бабурин. Он следующим образом описывает ситуацию на торжественном мероприятии:

В кинотеатре "Иллюзион" Омское землячество при поддержке Международной Славянской академии, МАФМ и Госфильмофонда России провели вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения и 10-летию со дня смерти Народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова. С детства гордился, что учился и окончил в Таре Омской области ту же школу N 11, что и М.А.Ульянов, хотя и через десятилетия.

Признательны епископу Терскому и Тюкалинскому Савватий, который задержался в Москве после Архиерейского собора, чтобы участвовать в Ульяновском вечере.



Так сложилось, что мы начали с минуты молчания по трём главным учредителям землячества, вспомнили с благодарностью и печалью Сергея Иосифовича Манякина, Михаила Александровича Ульянова и Владимира Степановича Новосельцева, которого только что проводили в последний путь.

Затем был просмотр специально подготовленного Александром Кибкало документального фильма об Ульянове, рассказавшего не о его актёрской жизни, а об отношении с малой родиной, с Омским Прииртышьем, о гражданской позиции нашего земляка в последние годы жизни.



Со словами благодарности за память об отце выступила Елена Михайловна Ульянова, затем наша блистательная землячка, народная артистка России, воспитанница Ульянова по театру им. Вахтангова Марина Есипенко. Комментируя рассказ об увиденном мною в 1990 и запавшем в душу Вахтанговском спектакле "Мартовские Иды", где М.А.Ульянов сыграл Юлия Цезаря, она сообщила, что играла в том спектакле Клеопатру. Трудно было поверить, настолько и сейчас Марина выглядит потрясающе прекрасно.



Признательны О.Н. Смолину, который перед отлётом в Омск заехал, выступил и даже спел. Вообще, очень многие выступавшие пели, настолько воспоминания о ролях, сыгранных М.Ульяновым, бередили душу.

Не менее тёплым было общение собравшихся после официальной части. Сердечно благодарили С.И.Кузина, главного организатора состоявшегося праздника сердца.