/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Школьники и деньги: как научить ребенка управлять финансами

Школьники и деньги: как научить ребенка управлять финансами

Общество
//
Вчера, 15:56
//
88
Вопрос об обучении школьников финансовой грамотности поставлен государством и самим обществом перед образовательной системой России. Насколько это актуально, в студии канала "АННА НЬЮС", рассуждает ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
По его мнению школьник должен уметь считать деньги и правильно ими распоряжаться. Но превращать детей в "Скруджей", то же не стоит. Это другая крайность! ИА "ТИРАС", предлагает данную программу в полном объеме:
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию
Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию
США на пути в Нирвану
США на пути в Нирвану
Трамповеды о европейском турне президента США
Трамповеды о европейском турне президента США
comments powered by HyperComments
09 Декабря 2017 / Суббота / 13 47
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru