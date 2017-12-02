Школьники и деньги: как научить ребенка управлять финансами Общество // Вчера, 15:56 // 88

Вопрос об обучении школьников финансовой грамотности поставлен государством и самим обществом перед образовательной системой России. Насколько это актуально, в студии канала "АННА НЬЮС", рассуждает ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

По его мнению школьник должен уметь считать деньги и правильно ими распоряжаться. Но превращать детей в "Скруджей", то же не стоит. Это другая крайность! ИА "ТИРАС", предлагает данную программу в полном объеме:



