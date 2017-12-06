Ирина Волынец: хотят ли русские рожать Общество // 13:44, 6 декабря 2017 // 124

Демографическая катастрофа - это реальная угроза для русского этноса. Рождаемость в Центральных областях России падает, молодежь погружается в алкоголизм и наркоманию. В этих условиях тема повышения рождаемости - это вопрос жизни и смерти для некогда многодетной страны. Об этом в программе "Без Цензуры!" беседуют лидер Национального родительского комитета РФ Ирина Волынец и ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

Передача вышла в контексте инициативы президента Владимира Путина о материальной поддержке женщин рожающих первого ребенка. Ранее этот вопрос озвучивала Ирина Волынец и ее комментарии особенно полезны в развитии темы.

Вывод участников дискуссии таков: только комплексный идеологический, духовный и материальный подход позволит восстановить репродуктивность русского народа. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":







