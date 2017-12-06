/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Ирина Волынец: хотят ли русские рожать

Ирина Волынец: хотят ли русские рожать

Общество
//
13:44, 6 декабря 2017
//
124
Демографическая катастрофа - это реальная угроза для русского этноса. Рождаемость в Центральных областях России падает, молодежь погружается в алкоголизм и наркоманию. В этих условиях тема повышения рождаемости - это вопрос жизни и смерти для некогда многодетной страны. Об этом в программе "Без Цензуры!" беседуют лидер Национального родительского комитета РФ Ирина Волынец и ведущий, ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
Передача вышла в контексте инициативы президента Владимира Путина о материальной поддержке женщин рожающих первого ребенка. Ранее этот вопрос озвучивала Ирина Волынец и ее комментарии особенно полезны в развитии темы. 
 
Вывод участников дискуссии таков: только комплексный идеологический, духовный и материальный подход позволит восстановить репродуктивность русского народа. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию
Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию
Русские вымирают: как спасти нацию?
Русские вымирают: как спасти нацию?
Бабурин: признание Россией ДНР, ЛНР и Приднестровья - лучший ответ на санкции США
Бабурин: признание Россией ДНР, ЛНР и Приднестровья - лучший ответ на санкц ...
comments powered by HyperComments
08 Декабря 2017 / Пятница / 04 41
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru