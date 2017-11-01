Эдемский сад: образование и образованщина, каков путь России?
Общество
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Сегодня, 15:36
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Каков путь российского образования, что делать педагогам и учащимся-студентам, есть ли выход из возникшего образовательного кризиса? Об этом и не только говорят мыслители и педагоги современности Андрей Пода, Святослав Дубянский и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
Общий вывод экспертов таков: современный мир несовершенен, а в несовершенном мире даже самые совершенные действия несовершенны. Поэтому крайне важно помимо государственного образования развивать и частные просветительские проекты:
21 Ноября 2017 / Вторник / 20 49