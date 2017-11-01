Эдемский сад: смысл и бессмыслие жизни Общество // Сегодня, 17:17 // 0

Спор о смысле и бессмыслии жизни имеет глубокие корни. О том, что есть смысл нашего существования, какие могут быть при этом сценарии, рассуждают авторы программы Эдемский сад: писатель и художник Святослав Дубянский и профессор, социолог Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:



