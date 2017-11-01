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Эдемский сад: смысл и бессмыслие жизни

Эдемский сад: смысл и бессмыслие жизни

Общество
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Сегодня, 17:17
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Спор о смысле и бессмыслии жизни имеет глубокие корни. О том, что есть смысл нашего существования, какие могут быть при этом сценарии, рассуждают авторы программы Эдемский сад: писатель и художник Святослав Дубянский и профессор, социолог Дмитрий Соин.
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:

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